Загитова приостановила свое участие в соревнованиях

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В эфире «Первого канала» фигуристка рассказала, что не примет участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.