Алина Загитова: Я никуда не ухожу, остаюсь на льду и продолжу тренироваться

— Я никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России. Да. Но я сразу хочу пояснить, что я без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на мира, потому что я всегда отбиралась…

— То есть мы не увидим Алину Загитову на катке ни в Красноярске, ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира?

— В предстоящем сезоне нет, но я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду. Я буду также тренироваться, ходить на тренировки, и я думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки. И я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой долгий путь, прошли целую Олимпиаду. Я лично очень благодарна и им, и Федерации фигурного катания, всем болельщикам, моей семье. Мы делали все это вместе, - приводит слова Загитовой «Первый канал».

Ранее стало известно, что фигуристка приняла решение приостановиться спортивную карьеру.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.