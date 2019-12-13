Алина Загитова: Хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние - я хочу выходить на старт

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- Наверное, потому, что у меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. И поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние — я хочу выходить на старт. Меня, наверное, поймет тот спортсмен, который прошел этот путь тоже. И когда я начинала тренироваться после Олимпиады, предсезонье, когда нужно обкатывать новые программы, это всегда очень сложно, и в эти моменты мне всегда хотелось закончить, но я понимала то, что мне это нравится. Такое смешанное чувство, я не могу даже до конца сказать, что я тогда чувствовала, но, честно, это был очень сложный период. И в этом сезоне точно так же. Мне помогали тренеры, они находили нужные слова, мотивации. Я даже писала расписку на соревнования и вот так поехала на чемпионат мира, - приводит слова Загитовой сайт «Первого канала».

Ранее стало известно, что фигуристка приняла решение приостановиться спортивную карьеру.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.