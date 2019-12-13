Татьяна Тарасова: Все когда-то уходят, тем более Загитова приостанавливает карьеру Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

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- Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе все это объяснила. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира – это мало, для другого человека иначе. Она же сказала, что у нее все уже есть. У нее действительно есть звания все абсолютно, - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Загитова приняла решение приостановиться спортивную карьеру.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.