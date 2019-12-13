Евгений Плющенко: Загитова видит наших спортсменок с их четверными, ей тяжело с ними соревноваться Олимпийский чемпион Евгений Плющенко - о решении Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

- Думаю, с одной стороны причиной (такого решения) могла стать травма, с другой - Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться - в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть - потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха. Но нужен четверной, и она сможет его сделать - невозможное возможно, главное - продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя, - приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.