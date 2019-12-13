Алексей Ягудин: Загитова сделала в фигурном катании максимум, дальше может делать все, что захочет Олимпийский чемпион Алексей Ягудин - о решении Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

- Алина вправе делать все, что ей захочется, - закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум - выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет, - приводит слова Ягудина ТАСС.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.