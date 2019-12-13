Татьяна Навка: Думаю, что Загитова приняла правильное решение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 декабря 2019 22:41Фигурное катание

Татьяна Навка: Думаю, что Загитова приняла правильное решение

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка - о решении Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

- На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной Чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение, - приводит слова Навки Navka News.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.

Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Навка: Думаю, что Загитова приняла правильное решение Алексей Ягудин: Загитова сделала в фигурном катании максимум, дальше может делать все, что захочет Евгений Плющенко: Загитова видит наших спортсменок с их четверными, ей тяжело с ними соревноваться
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Лавесси завершил карьеру Гаджи Гаджиев – о провальном выступлении в еврокубках: У нас нет условных Месси Жезус – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
22:52 Бокс Чудинов победил Н'Жикама и завоевал титул WBA Gold
22:41 Фигурное катание Татьяна Навка: Думаю, что Загитова приняла правильное решение
22:28 Фигурное катание Алексей Ягудин: Загитова сделала в фигурном катании максимум, дальше может делать все, что захочет
22:22 Фигурное катание Евгений Плющенко: Загитова видит наших спортсменок с их четверными, ей тяжело с ними соревноваться
22:17 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Все когда-то уходят, тем более Загитова приостанавливает карьеру
22:00 Фигурное катание Алина Загитова: Хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние – я хочу выходить на старт
21:52 Фигурное катание Алина Загитова: Я никуда не ухожу, остаюсь на льду и продолжу тренироваться
21:52 Хоккей Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо»
21:45 Футбол Милнер подписал двухлетний контракт с «Ливерпулем»
21:31 Футбол Футбольный блогер стал помощником главного тренера молодежного состава «Сочи»
21:29 Фигурное катание Загитова приостановила свое участие в соревнованиях
21:28 Олимпиада Джонатан Тейлор: Просто не принимаю мысль о том, что решение по российскому вопросу мягкое
21:14 Хоккей Максим Третьяк покинул рижское «Динамо»
20:51 Скелетон Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в США
20:42 Олимпиада Наталия Гончарова: Ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом не очень приятно
20:41 Футбол Лавесси завершил карьеру
20:28 Футбол Головин попал в состав «Монако» на матч чемпионата Франции с «Анже»
20:15 Хоккей Владелец «Вашингтона»: Овечкин и Бэкстрем хотели бы всю карьеру провести здесь
20:13 Футбол Шесть игроков «Зенита» попали в сборную первой части сезона РПЛ
20:07 Теннис Медведев обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эр-Рияде
ЕСПЧ обратился к российским властям с запросом о внесудебных казнях в Чечне
За что собаки кусают тюменцев?
Сны о Чукотке. Как художник из Нижнего Тагила покорил Север и Север покорил его
Борис Кубай рассказал, что нужно, чтобы было много снега в Приморье
Мы гордимся вашим брендом — Путин о «Камазе»
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика