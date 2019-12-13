Татьяна Навка: Думаю, что Загитова приняла правильное решение Олимпийская чемпионка Татьяна Навка - о решении Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

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- На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной Чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение, - приводит слова Навки Navka News.

Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.