Татьяна Навка: Думаю, что Загитова приняла правильное решение

- На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной Чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение, - приводит слова Навки Navka News.
Напомним, что 17-летняя российская фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).
В Финале Гран-при 2019 года, который прошел в Турине, Загитова заняла итоговое последнее, шестое место.
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