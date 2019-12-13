Илья Геркус: Алина, ждем обратно! Ты еще не сказала последнее слово - Советский спорт
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13 декабря 2019 23:02Фигурное катание

Илья Геркус: Алина, ждем обратно! Ты еще не сказала последнее слово

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Печальные новости в пятницу 13-го. Алина, ждем обратно! Ты еще не сказала последнее слово в фигурном катании!» - написал Геркус в своем Instagram.

Ранее 17-летняя российская фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Напомним, что Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).

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