Илья Геркус: Алина, ждем обратно! Ты еще не сказала последнее слово

«Печальные новости в пятницу 13-го. Алина, ждем обратно! Ты еще не сказала последнее слово в фигурном катании!» - написал Геркус в своем Instagram.
Ранее 17-летняя российская фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.
Напомним, что Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в Финале Гран-при (2017).
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