Татьяна Тарасова: Уважаю мнение Загитовой, но уважаю и Медведеву, которая хочет еще бороться Алина Загитова не будет выступать до конца сезона.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Я очень уважаю ее мнение, но я, конечно, очень уважаю Женю Медведеву, которая, мне кажется, перешла это состояние и хочет еще бороться, – приводит «Р-Спорт» слова Тарасовой. – Мне кажется, что если бы даже Медведева выиграла то, что могла выиграть, то у нее бы эта страсть осталась».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.