Евгений Плющенко: Загитова может перейти к другим тренерам – ей нужно уделять больше времени Загитова приостановила спортивную карьеру.

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами, – приводит ТАСС слова Плющенко. – Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.