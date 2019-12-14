Евгения Медведева: Хочу фигурное катание, где нет места злобе и травле Медведева обратилась к болельщикам.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась в инстаграме к своим болельщикам.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять – мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров.

Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе», – написала 20-летняя российская фигуристка в инстаграме.

Напомним, Медведева заняла второе место на этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве и стала пятой на этапе Skate Canada в Келоуне, что не позволило ей отобраться в финал.