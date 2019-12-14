Татьяна Тарасова: Вернется ли Загитова в спорт? Я уверена, что никогда Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что Алина Загитова не вернется к соревновательной карьере.

- Я, конечно, понимаю ее поступок. Она ребенок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У нее сейчас все есть и нет мотивации. Вернется ли она в спорт? Я уверена, что никогда. Но самое страшное, что у нас и спорта может не быть, - цитирует Тарасову РБК.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила, что приостанавливает соревновательную карьеру.