Татьяна Тарасова: Вернется ли Загитова в спорт? Я уверена, что никогда

- Я, конечно, понимаю ее поступок. Она ребенок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У нее сейчас все есть и нет мотивации. Вернется ли она в спорт? Я уверена, что никогда. Но самое страшное, что у нас и спорта может не быть, - цитирует Тарасову РБК.
Напомним, что в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила, что приостанавливает соревновательную карьеру.
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