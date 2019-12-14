Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 декабря 2019 23:57Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко

Текст был опубликован в Instagram.

Вчера олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьере.

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Загитова уже не вернется в профессиональный спорт. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в свою очередь заявил, что чемпионка взяла паузу, чтобы определиться с тренерами, поскольку «ей нужно уделять куда больше времени».

Сегодня команда Этери Тутберидзе, в которую входят Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, на своей странице в Instargam дала жесткий ответ на критику.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться, – сказано в сообщении. – Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. 

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. 

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Загитова – чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Александр Кожевников: Сборная России играла неплохо, но с реализацией надо придумывать что-то новое Владислав Третьяк: Есть ошибки, но они есть у всех, главное, что победили Вячеслав Войнов: Старались все время быть в тонусе, понимали, что нужно выигрывать
Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 08:55 Хоккей Трофименко Кирилл
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
«Наполи» проиграл дома «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо «Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR Фрэнк Лэмпард: Мы играем слишком осторожно
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Алина все. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Был бронзовый день - стал серебряный. Логинов - второй в гонке преследования На 2-м этапе Кубка мира в Австрии у России - четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:41 Биатлон Тигай Лев
Новости
00:04 ММА Ягшимурадов защитил титул чемпиона ACA в полутяжелом весе, победив Буторина по очкам
23:57 Фигурное катание Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко
23:39 Футбол Леонид Слуцкий: Работа в «Спартаке» – это табу, не пойду никогда
23:27 ММА Керимов нокаутировал бразильца Де Лиму и сохранил титул чемпиона ACA в легчайшем весе
23:16 ММА Балаев победил Брандао на турнире АСА 103 в Санкт-Петербурге
23:09 Футбол АЕК обыграл «Ксанти» в первом матче под руководством Карреры
22:58 Футбол «Монтеррей» обыграл «Аль-Садд» на клубном ЧМ и сыграет в полуфинале с «Ливерпулем»
22:46 Футбол «Наполи» проиграл дома «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
22:33 Футбол «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром»
22:26 Футбол «РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну», одержав шестую победу кряду и выйдя на первое место в Бундеслиге
22:16 Футбол «Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR
22:00 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мы играем слишком осторожно
21:35 Футбол «Марсель» сыграл вничью с «Метцем», прервав свою серию из шести побед
21:31 ММА Ясубей Эномото: Еще в конце первого раунда увидел, что Штырков устал
21:19 Футбол Эрнесто Вальверде: Я не знаю таких команд, которые доминируют в выездных матчах
21:14 ММА Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить
20:50 Бокс Сергей Ковалев: Как ты ведешь себя в поражении, определяет, кто ты – Человек-паук или Человек-пук
20:48 ММА Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео)
20:35 ММА Штырков потерпел первое поражение в карьере от швейцарца Эномото (видео)
20:34 Футбол Скончался чемпион Олимпийских игр 1956 года Юрий Беляев
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Названы омские производства, которые подозревают в частых выбросах ядовитого газа
Игорь Меньщиков: болельщики всей России хотят видеть «Ротор» в премьер-лиге
Итоги недели в Приморье: снегопад, худший город страны и самый пьяный округ
Пост сдал — пост принял: вспоминаем об отставках и ярких событиях середины декабря
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика