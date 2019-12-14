Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко Текст был опубликован в Instagram.

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Вчера олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьере.

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Загитова уже не вернется в профессиональный спорт. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в свою очередь заявил, что чемпионка взяла паузу, чтобы определиться с тренерами, поскольку «ей нужно уделять куда больше времени».

Сегодня команда Этери Тутберидзе, в которую входят Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, на своей странице в Instargam дала жесткий ответ на критику.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться, – сказано в сообщении. – Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья».

Загитова – чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.