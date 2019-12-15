Плющенко в ответ Тутберидзе: Напомните, кстати, кого вы воспитали с нуля? - Советский спорт
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15 декабря 2019 14:20Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Плющенко в ответ Тутберидзе: Напомните, кстати, кого вы воспитали с нуля?

Двукратный олимпийский чемпион ответил на критику тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Вчера на странице команды Этери Тутберидзе в социальной сети Instagram был опубликован довольно жесткий ответ на высказывания Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко по поводу приостановки карьеры Алины Загитова. Сегодня двукратный олимпийский чемпион Плющенко воспользовался тем же методом, чтобы высказаться публично.

Евгений рассказал о том, как Загитова обращалась к нему за советом и помощью, выступил в защиту заслуженного тренера Тарасовой, а также отметил, что Этери Тутберидзе не воспитывает юных спортсменов с нуля, а привлекает в свою команду «готовых детей с тройными прыжками».

«Воскресенье. Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков журналистов, – написал Плющенко. – Говорят, «Тутберидзе-Тим» про вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написала. Не позвонили, не поговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали. Ну что делать, тогда отвечу, не обтекать же как обо…ный олень.

Итак‚ уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо… Ваша подопечная замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить участие в соревнованиях на время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение. Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба»‚ конечно, это потеря. Полагаю‚ вы расстроены, и это тоже объяснимо и с человеческой точки зрения, и профессиональной‚ и, если хотите, деловой.

Понимаю, Алина вам, спортивному менеджеру (вы же настаиваете на том‚ чтобы все профессионалы называли вас тренером‚ однако всю техническую прыжковую составляющую ставит С. Дудаков), приносила ощутимый доход.

Меня, как человека не совсем далекого от спорта и тем более фигурного катания (надеюсь, вам не вздумается ставить под сомнение и это очевидное обстоятельство), журналисты попросили прокомментировать эту, безусловно, сенсационную новость в мире спорта. Разумеется‚ я прокомментировал. 3ная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек, не склонный к оскорблениям или злому сарказму, я‚ мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Тем более не имею обыкновения хамить женщинам. Но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской

Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди, и им тоже нужно порой доброе, человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата)‚ но Алина несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать.

Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется‚ не собирался вмешиваться не в свою компетенцию‚ все зависело только от нее. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов. Тогда она считала, что находится в определенном тупике‚ в том числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта.

Никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более «унижая вас» в ее глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, мысли или поведение исходя из известной формулы рядить по себе. Но ей-богу, Этери, если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами. Но пока есть только «тим Тутберидзе». Вы все-таки ничего не напутали?

Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой – гения и великого тренера. К любым ее решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарным даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идет только во благо. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки…

А вам, конечно, тоже желаю добра и здоровья. Причем искренне, а не выдавливая из себя через губу.

Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Анну Щербакову?

Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться в переманивании.

Вам, конечно, равных нет. Это такой «секрет Полишинеля». Все знают, обсуждают, осуждают‚ а сказать боятся. Хотел вам об этом на ухо шепнуть‚ но вы сами вышли в публичное пространство!»

Евгений Плющенко выиграл золотые медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Турине и Сочи в 2006 и 2014 годах. Также российский фигурист трижды становился чемпионом мира и семь раз выигрывал чемпионат Европы.

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