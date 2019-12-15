«Идите к чертовой матери». Тарасова отказалась комментировать слова Тутберидзе Конфликт разгорелся после заявления Алины Загитовой.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова не хочет обсуждать последние события вокруг Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка сообщила, что приостановила карьеру. После этого команда Этери Тутберидзе, работавшей с 17-летней фигуристкой, обрушилась с критикой на Тарасову.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» – цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, на этапе Гран-при в Турине Загитова заняла 6-е место, а также получила травму.

Ранее сообщалось, что Загитова не выступит на соревнованиях в этом сезоне, однако, примет участие в различных шоу на льду.