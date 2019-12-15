Губерниев отреагировал на конфликт Плющенко и Тутберидзе Словесная перепалка началась после заявления Алины Загитовой, которая временно приостановила карьеру.

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о своем отношении к конфликту между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и российским тренером Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко заявил, что Тутберидзе за всю карьеру не воспитала ни одного фигуриста с нуля. По его словам, она всегда получала готовых спортсменов.

«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в Сети дикий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» – написал Губерниев в своем Instagram.