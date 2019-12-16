Дмитрий Песков – о конфликте между Плющенко и Тутберидзе: Это абсолютно не вопрос Кремля Словесная перепалка началась после заявления Алины Загитовой, которая временно приостановила карьеру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и российским тренером Этери Тутберидзе.

– Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Думаю, что министр спорта в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля, – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что 14 декабря на странице команды Этери Тутберидзе в социальной сети Instagram был опубликован довольно жесткий ответ на высказывания заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу приостановки карьеры Алины Загитовой. После чего Плющенко рассказал о том, как Загитова обращалась к нему за советом и помощью, и выступил в защиту Тарасовой. Также он отметил, что Этери Тутберидзе не воспитывает юных спортсменов с нуля, а привлекает в свою команду «готовых детей с тройными прыжками».