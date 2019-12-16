Алиса Лью: То, что делает Трусова – это нечто невообразимое Американка старается равняться на российскую фигуристку.

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Американская фигуристка Алиса Лью высказалась о двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой

«То, что делает Трусова – это нечто невообразимое, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 14-летней американки. – Она очень храбрая и сильная, я стараюсь равняться на нее. Она попробовала пять четверных, может, я смогу сделать больше».

Напомним, в финале юниорского Гран-при Лью заняла второе место, уступив Камиле Валиевой из России. В произвольной программе финала взрослого Гран-при 15-летняя Трусова заявила пять четверных прыжков и заняла третье место, пропустив вперед двух других фигуристок из России – Алену Косторную и Анну Щербакову.