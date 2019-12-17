Валерий Мешков: На Олимпиаде-2022 Загитовой в любом случае не было бы Олимпийская чемпионка не будет выступать до конца сезона.

Советский фигурист и тренер Валерий Мешков высказался о выступлении олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой в нынешнем сезоне.

«В этом году в выступлении Загитовой не все было гладко, – приводит «Собеседник» слова Мешкова. – Я заметил две технические ошибки, которые судьи недосмотрели на чемпионате мира.

Думаю, что на Олимпиаде-2022 ее в любом случае уже не было бы. Загитова в 15 лет и Загитова в 17 лет – это очень большая разница. Мышцы, возраст – все это играет огромную роль».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.