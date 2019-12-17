Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в... - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 декабря 2019 18:15Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в...

Известный комментатор отреагировал на скандал в фигурном катании.

Скандал, разразившийся после заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры, никак не утихнет. Штаб Этери Тутберидзе публично раскритиковал Татьяну Тарасову и Евгения Плющенко за комментарии по поводу решения олимпийской чемпионки Пхенчхана. Плющенко ответил Тутберидзе в Instagram, а вчера 16 декабря на онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием отстранить знаменитого тренера Татьяну Тарасову от комментаторской работы на «Первом Канале».

Сегодня в поддержку Татьяны Анатольевны на своей странице в Instagram высказался телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Друзья, тут идет жара вокруг Татьяны Анатольевны Тарасовой, – написал Губерниев. – Мы знакомы миллион лет, комментировали вместе с ней и Олегом Табаковым еще открытие игр в Турине 2006 году. У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение к друг другу. Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать. Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции. Тарасову можно любишь или ненавидеть, главное, равнодушных нет. Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция. Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья !!!! Тут идёт жара вокруг ТАТ !!!!!! Мы с Татьяной Тарасовой знакомы мильен лет , комментировали втроём вместе с Олегом Табаковым ещё открытие игр в Турине 2006 !!!! У нас были разные ситуации , мы ссорились и мирились , сохраняя неизменное уважение к друг другу !!!!! Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову , но я хочу ее поддержать !!!!! Она комментатор , вызывающий настоящие , неподдельные эмоции !!!! Тарасову можно любишь или ненавидеть , главное , равнодушных нет !!!!! Свободу Татьяне Тарасовой !!!!! Раздражение - приятная эмоция !!!! 😜 Все , кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов , могут смело идти в жопу !!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #татьянатарасова #фигурноекатание #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #свободаслова #гласность #демократия

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

По состоянию на данный момент петицию против Тарасовой на Change.org подписали почти три тысячи человек.

В «классике» победили, а на турнире – забыли Сборная России мажорно завершила Кубок Первого канала, обыграв на футбольном стадионе «финнов» 2:0. Однако эта победа в какой-то мере оказалась пирровой. Первое место заняли шведы. 15.12.2019 18:45 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала» Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала»
Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Александр Горшков: Скандал вокруг Загитовой создан искусственно Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в... Загитова пригласила болельщиков на свое выступление перед матчем СКА – ЦСКА
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 17.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
19:06 Фигурное катание Семенович считает, что Загитова сможет стать актрисой
18:59 Бокс Энтони Джошуа: Фьюри может побить Уайлдера
18:48 Футбол Юрген Клопп: Клубный чемпионат мира не нужно проводить в середине сезона
18:36 Футбол «Татнефть» не будет спонсировать «Рубин»
18:26 Фигурное катание Александр Горшков: Скандал вокруг Загитовой создан искусственно
18:15 Фигурное катание Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в...
17:51 Футбол «Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции
17:47 Футбол Сергей Прядкин: Предметных разговоров с «Яндексом» о показе матче РПЛ нет
17:43 Футбол Александр Мейтин: За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет
17:38 Футбол Сергей Прядкин: Клубы крайне озабочены судейством
17:34 Хоккей Игорь Ларионов: Мы спустились на уровень вторых команд
17:33 Футбол Сергей Прядкин: Стадион в Оренбурге будет похож на «Открытие Арену»
17:33 Баскетбол Американский форвард Браун покинул «Нижний Новгород»
17:30 Хоккей Григорий Денисенко: Ларионов – легенда, приятно с ним работать
17:28 Футбол Сергей Прядкин: Не показывать болельщиков, которые покидают трибуны, – решение вещателя
17:26 Гандбол Гендиректор ФГР: Тренерский штаб Мартина выполнил свою задачу
17:22 Гандбол Кристина Кожокарь: В Японии не успели отметить медали
17:22 Футбол Сергей Прядкин: Есть обеспокоенность ходом реконструкции стадиона в Тамбове
17:22 Футбол «Вест Хэм» намерен арендовать у «Реала» Йовича
17:20 Футбол Сергей Прядкин: Мы озабочены реакцией болельщиков
Новая схема обращения с отходами: московский мусор едет к соседям
«Я женщина, имею право плакать»: один день с Татьяной Нагибиной
В борьбе с мусором КМВ не помогают миллиарды, выделенные по трем программам
Деды Морозы, Снегурки и Элвин Грей: в мэрии рассказали, как Уфа отпразднует Новый год
«Татнефть» опровергла возможное спонсорство футбольного «Рубина»
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика