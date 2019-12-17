17 декабря 2019 18:15Фигурное катаниеШарафудинов Виктор
Губерниев в поддержку Тарасовой: Подписывающие петиции против комментаторов могут смело идти в...
Известный комментатор отреагировал на скандал в фигурном катании.
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Скандал, разразившийся после заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры, никак не утихнет. Штаб Этери Тутберидзе публично раскритиковал Татьяну Тарасову и Евгения Плющенко за комментарии по поводу решения олимпийской чемпионки Пхенчхана. Плющенко ответил Тутберидзе в Instagram, а вчера 16 декабря на онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием отстранить знаменитого тренера Татьяну Тарасову от комментаторской работы на «Первом Канале».
Сегодня в поддержку Татьяны Анатольевны на своей странице в Instagram высказался телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Друзья, тут идет жара вокруг Татьяны Анатольевны Тарасовой, – написал Губерниев. – Мы знакомы миллион лет, комментировали вместе с ней и Олегом Табаковым еще открытие игр в Турине 2006 году. У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение к друг другу. Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать. Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции. Тарасову можно любишь или ненавидеть, главное, равнодушных нет. Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция. Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу!»
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