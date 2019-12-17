Семенович считает, что Загитова сможет стать актрисой Олимпийская чемпионка взяла паузу в карьере.

Российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, занимавшаяся фигурным катанием на профессиональном уровне, считает, что у Алины Загитовой есть все данные, чтобы попробовать себя в другой сфере.

«Людям после спорта легко найти себя, потому что есть некий стержень, сила духа и желание.

Алина Загитова – чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой. Ей всего 17 лет, она еще ребенок. В ее возрасте можно начинать все что угодно и всему обучиться», – цитирует Семенович сайт телеканала «360°».

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Турине Загитова заняла 6-е место, а также получила травму. После этого он объявила о паузе в карьере. При этом россиянка не стала отрицать, что будет участвовать в различных шоу.