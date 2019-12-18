Алина Загитова: Тренироваться для шоу порой приходится ночью Российская фигуристка будет выступать в шоу Навки.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как будет тренироваться после объявления о приостановлении своей карьеры.

«По поводу тренировок, у меня они так же есть, а разница между тренировками в спорте и шоу в том, что для шоу порой тренироваться приходится ночью», – приводит «Р-Спорт» слова 17-летней российской фигуристки.

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира. В ближайшее время Загитова будет выступать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».