Загитова опубликовала видео с тренировки Олимпийская чемпионка продолжает тренироваться на катке «Хрустальный».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в инстаграм видео с тренировки во дворце спорта «Хрустальный».

На видео 17-летняя российская фигуристка отрабатывает показательный номер Survivor, с которым выступала в прошлом году.

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.

При этом Загитова сообщила, что продолжит тренировки, а в ближайшее время выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».