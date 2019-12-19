Максим Траньков: Благодаря черному пиару фигурное катание становится все более популярно Не утихает скандал в российском фигурном катании.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказал свое мнение о том, как скажется конфликт между заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой и наставницей Алины Загитовой Этери Тутберидзе на популярности фигурного катания.

«Что бы ни происходило в последнее время, популярность фигурного катания стабильно растет. К сожалению, лучше всего у нас работает именно черный пиар, а потому наш вид спорта становится все более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям», – заявил Траньков в интервью RT.

Напомним, в российском фигурном катании разгорелся скандал. Тутберидзе не понравились высказывания Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о решении Загитовой приостановить карьеру. После чего штаб Тутберидзе и Плющенко обменялись жесткими репликами на своих страницах в социальных сетях.