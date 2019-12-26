Даниил Самсонов: На взрослом чемпионате России было не страшно 14-летний фигурист впервые выступает на чемпионате России.

Российский фигурист Даниил Самсонов высказался о своем прокате короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

«Было не страшно, – приводит «Р-Спорт» слова 14-летнего фигуриста. – Я пытался отключиться от этой обстановки (на арене), хотел показать себя хорошо. Не все получилось, но будем работать, чтобы в произвольной программе все получилось».

Отметим, что бронзовый призер финала юниорского Гран-при упал с тройного акселя и допустил степ-аут на четверном лутце. Самсонов получил 80,88 балла и на данный момент занимает шестое место.

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.