Андрей Мозалев: Давление присутствовало, но я старался не обращать на это внимание Дебютант чемпионата России по фигурному катанию Андрей Мозалев прокомментировал

- Давление присутствовало, но я старался не обращать на это внимание и делать свое дело. Духом я крепок так, как и на юниорском уровне - все точно так же: я не смотрю на соперников и стараюсь делать свое дело, - цитирует Мозалева ТАСС.

Напомним, что за свой прокат 16-летний фигурист получил от судей 88,34 балла.