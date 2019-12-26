Джонатан Гурейро: Костюм тренеры зашивали, но все снова разлетелось, а шнурки... Мой друг скотч Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски, прокомментировал выступление дуэта на чемпионате России по фигурному катанию.

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- Тренеры хотели, чтобы мы катали эмоционально, отпустили себя. Думаю, у нас получилось. Что касается техники, разберем позже, пока не знаем деталей.

Костюм тренеры зашивали, но все снова разлетелось, а шнурки... Мой друг скотч, - цитирует Гурейро «РИА Новости».

Добавим, что по итогам ритм-танца Загорски и Гурейро получили от судей 77,38 балла.