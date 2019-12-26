Тарасова и Морозов стали лучшими в короткой программе спортивных пар на чемпионате России

Представители Республики Татарстан Евгения Тарасова и Владимир Морозов стал лучшими в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Их результат – 83,91 балла.
Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (Санкт-Петербург) – 80,39.
Третью позицию заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (Москва) – 76,13
Произвольная программа спортивных пар запланирована на субботу 28 декабря. Начало в 12:30 по московскому времени.
Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Спортивные пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Республика Татарстан) – 83,91
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 80,39
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 76,13
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Санкт-Петербург) – 72,83
5. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Пермский край) – 71,51
6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 70,67
7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край) – 68,64
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 67,73
9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 67,37
10. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Санкт-Петербург) – 64,69
11. Таисия Собинина/Никита Володин (Санкт-Петербург) – 64,25
12. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев (Москва) – 57,47