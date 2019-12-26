Тарасова и Морозов стали лучшими в короткой программе спортивных пар на чемпионате России Произвольная программа запланирована на субботу 28 декабря.

Представители Республики Татарстан Евгения Тарасова и Владимир Морозов стал лучшими в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Их результат – 83,91 балла.

Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (Санкт-Петербург) – 80,39.

Третью позицию заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (Москва) – 76,13

Произвольная программа спортивных пар запланирована на субботу 28 декабря. Начало в 12:30 по московскому времени.

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Спортивные пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Республика Татарстан) – 83,91

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 80,39

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 76,13

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Санкт-Петербург) – 72,83

5. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Пермский край) – 71,51

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 70,67

7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край) – 68,64

8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 67,73

9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 67,37

10. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Санкт-Петербург) – 64,69

11. Таисия Собинина/Никита Володин (Санкт-Петербург) – 64,25

12. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев (Москва) – 57,47