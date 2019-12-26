Евгения Тарасова: Высокие баллы придают уверенности Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала свое выступление в короткой программе в соревновании пар на чемпионате России.

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– Высокие баллы придают уверенности. Перерыв в соревнованиях в середине сезоне не всегда идет на пользу, но мы использовали время на максимум, смогли поработать над элементами, – цитирует Тарасову Sport24.ru.

Напомним, что Тарасова и Морозов показали в короткой программе результат 83,91 балл, что выше мирового рекорда в соревнованиях спортивных пар, который принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин/ Хань Цун (81,27).