Максим Ковтун: Выпусти на крупные старты Самсонова, он будет в десятке лучших при чистом прокате 14-летний фигурист идет седьмым после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

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Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о выступлении Даниила Самсонова в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

14-летний Самсонов получил 80,88 балла и заняла шестое место. Бронзовый призер финала юниорского Гран-при упал с тройного акселя и допустил степ-аут на четверном лутце.

«Я считаю, что с таким юниором и теми талантливыми мальчишками, что идут за ним, нам можно не беспокоиться за будущее российского мужского катания, – приводит ТАСС слова Ковтуна. – Выпусти сегодня на крупные старты Самсонова, он сможет обыгрывать тех, кто борется на самом серьезном уровне, будет в десятке лучших при чистом прокате».

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 12:15 (мск).