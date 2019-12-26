Владимир Морозов: Исходили из того, что есть, грамотно использовали это время Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в короткой программе в соревновании пар на чемпионате России.

– Работали (перед чемпионатом) больше над элементами, поменяли их последовательность в короткой программе. Исходили из того, что есть, грамотно использовали это время, – цитирует Морозова «РИА Новости».

Напомним, что Тарасова и Морозов показали в короткой программе результат 83,91 балл, что выше мирового рекорда в соревнованиях спортивных пар, который принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин/ Хань Цун (81,27).