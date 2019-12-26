Татьяна Тарасова о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове: Могут быть великими! - Советский спорт
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26 декабря 2019 20:16Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Татьяна Тарасова о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове: Могут быть великими!

Спортивная пара из Республики Татарстан выиграл короткую программу на чемпионате России.

Сегодня Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Их результат 83,91 балла превосходит лучшее мировое достижение, но не будет считаться рекордом, поскольку турнир в Красноярске проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Своими впечатлениями от выступления Морозова и своей однофамилицы в эфире «Первого канала» поделилась знаменитый тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

«Оторваться невозможно такая прелесть, – восхитилась Татьяна Анатольевна. – Каждый элемент виден в этой программе. В них произошли такие колоссальные изменения – в программе, в потрясающих элементах. У них с тренерами образовался союз, из которого обязательно выйдут чемпионы. Мне это так нравится. Так по душе.

Я очень рада, что они так изменились и могут представлять нашу родину на любом уровне. Есть надежда, что они могут быть вообще первыми и великими».

Произвольная программа спортивных пар запланирована на субботу 28 декабря. Начало в 12:30 по московскому времени.

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