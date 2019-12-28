Максим Траньков: На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал судейство в короткой программе у женщин на чемпионате России.

Загрузка...

- На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки, но на чемпионате России подобное случается. Да и почему бы не подтолкнуть спортсменок к еще более высоким результатам? Дать им дополнительную мотивацию. К тому же судьи - тоже люди, и среди фигуристок у них также могут быть свои кумиры, - приводит слова Транькова RT.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России.

Добавим, что после короткой программы в соревнованиях у женщин лидирует 16-летняя Алена Косторная, набравшая 89,96 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (79,93), замыкает тройку лучших Александра Трусова (76,46).