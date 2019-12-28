Бойкова и Козловский стали чемпионами России Тарасова и Морозов – вторые.

Российская пара Александра Бойкова и Даниил Козловский выиграли чемпионат России в Красноярске.

Занимавшие второе место после короткой программы Бойкова и Козловский опередили по сумме двух оценок лидировавших Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Бронзовыми призерами стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Отметим, что в прошлом году Бойкова и Козловский заняли третье место.

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Пары

Итог

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 233,66

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 233,19

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 219,72

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов - 212,85

5. Алина Пепелева – Роман Плешков – 203,57

6. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 197,91

7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 197,49

8. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 193,73

9. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 185,97

10. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 179,61

11. Таисия Собинина – Никита Володин – 173,14

12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 171,07