Бойкова и Козловский стали чемпионами России

Российская пара Александра Бойкова и Даниил Козловский выиграли чемпионат России в Красноярске.
Занимавшие второе место после короткой программы Бойкова и Козловский опередили по сумме двух оценок лидировавших Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Бронзовыми призерами стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Отметим, что в прошлом году Бойкова и Козловский заняли третье место.
Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Пары
Итог
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 233,66
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 233,19
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 219,72
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов - 212,85
5. Алина Пепелева – Роман Плешков – 203,57
6. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 197,91
7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 197,49
8. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 193,73
9. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 185,97
10. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 179,61
11. Таисия Собинина – Никита Володин – 173,14
12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 171,07