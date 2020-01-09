Александра Степанова: В фигурном катании стало больше пространства для творчества - Советский спорт
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09 января 2020 13:28Фигурное катаниеНечаев Юрий

Александра Степанова: В фигурном катании стало больше пространства для творчества

Российская пара выступает вместе на протяжении 13 лет.

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделились мнением о том, как изменился их вид спорта за последние годы.

«Танцы усложнились. Поменялась судейская система, убрали обязательный танец как отдельный вид. Все начали катать разные программы, а не одну-единственную. Но что касается произвольных танцев, мне нравится то, что было давным-давно. Люди катали произвольные танцы, когда они не зависели от какой-то конкретной базы. Ты просто творишь, и это очень круто», - приводит RT слова Букина.

«Сегодня тоже достаточно интересных номеров. Правила усложняются, на танцы становится интереснее смотреть. Раньше были две обязательные дорожки, сейчас от них отказались - и все преобразились. Стало больше пространства для творчества», - добавила Степанова.

Напомним, на чемпионате России 2019 года в Красноярске пара Букин/Степанова завоевали серебряные медали в танцах на льду.

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