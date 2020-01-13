Анна Фролова: Не получилось показать свой лучший прокат. Слишком переволновалась Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария) и завершатся 22 января.

Россиянка Анна Фролова пообщалась с пресс-службой ОКР после выступления на Юношеской Олимпиаде. Напомним, в рамках одиночного катания спортсменка выиграла бронзовую медаль.

«Очень расстроена, что не получилось показать свой лучший прокат. Слишком переволновалась. Цель на оставшуюся часть сезона – усложнять программы.

Четверные? Считаю, что нужно работать над всем. И над элементами «ультра-си» тоже», – сказала 14-летняя Фролова.