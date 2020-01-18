Канадская фигуристка чуть не осталась без волос во время выступления (фото) - Советский спорт
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18 января 2020 23:42Фигурное катание

Канадская фигуристка чуть не осталась без волос во время выступления (фото)

Фигуристка Пайпер Гиллес едва не пострадала во время проката на чемпионате Канады. Вместе со своим партнером Полем Пуарье она выступала в ритм-танце на внутренних соревнованиях.

В одном из моментов проката фигуристка волосами зацепилась за костюм партнера. Пуарье смог вовремя сориентироваться и отцепил партнершу спустя несколько секунд, после чего пара продолжила свою программу.

«Это спорт! Всякое случается, иногда даже волосы приклеиваются к пуговице партнера. Но мы смогли успешно выступить, это главное», – прокомментировала Гиллес случившиеся в Instagram.

Несмотря на досадное недоразумение, Гиллес и Пуарье смогли успешно выступить и захватить лидерство на чемпионате Канады по итогам ритм-танца.

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