Бойкова и Козловский завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами Европы по фигурному катанию среди спортивных пар.

Российская пара, получив за свое выступление в произвольной программе от судей 152,24, набрала по сумме двух программ 234,58 балла.

Серебряные медали завоевали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Бронзовыми призерами стали еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

Чемпионат Европы

Грац (Австрия)

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 234,58

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 208,64

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 206,53

Произвольная программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 152,24

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 135,14

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 131,61