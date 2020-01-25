Бойкова и Козловский завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию

Российская пара, получив за свое выступление в произвольной программе от судей 152,24, набрала по сумме двух программ 234,58 балла.
Серебряные медали завоевали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Бронзовыми призерами стали еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).
Чемпионат Европы
Грац (Австрия)
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 234,58
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 208,64
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 206,53
Произвольная программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 152,24
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 135,14
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 131,61