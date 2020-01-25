Ростислав Синицын – о фаворитах на чемпионате Европы: Все решит количество допущенных ошибок Известный танцевальный тренер Ростислав Синицын поделился мнением о том, кого он считает фаворитом на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

– На основании увиденного на тренировках в Граце сказал бы, что есть три пары, которые имеют равные шансы на лидерство в этом соревновании. Помимо французов , это Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Александра Степанова – Иван Букин. Кто из них допустит в своих прокатах больше ошибок, тот проиграет. К кому судейская бригада окажется немножечко более благосклонной, того выведут в чемпионы. Но на тренировках очень хорошо выглядели все три дуэта, – цитирует Синицына RT.

Отметим, что сейчас стартовали соревнования в произвольном танце. Российскую команду представят Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.