Тарасова – о выступлении россиян на ЧЕ: Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала триумфальное выступление россиян на континентальном первенстве.
«Две медали всего отдали из 12. Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться. Всех тренеров поздравляю, и спасибо большое федерации», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».
Напомним, на завершившемся в Австрии чемпионате Европы российские фигуристы выиграли 10 комплектов наград из 12.
Дмитрий Алиев выиграл турнир мужчин в одиночном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лучше всех в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сенсационно завоевали золото в танцах на льду, ну и наконец у женщин чемпионкой стала Алена Косторная.
Кроме того, серебро досталось Артуру Даниеляну, спортивной паре Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Анне Щербаковой.
Бронзовыми призерами чемпионата Европы в Граце стали спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова.