Дмитрий Козловский: Москвина привыкла брать свое здесь и сейчас Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказал мнение о тренере Тамаре Москвиной, работающей с дуэтом.

– Пары Москвиной всегда были нацелены только на максимальный результат? На тренировках такие вещи не озвучиваются, но все это висит в воздухе. Тамара Николаевна вообще не любит затягивать процесс подготовки.

Вспомните ее первую пару, Елену Валову и Олега Васильева. Год работы – и сразу резкий взлет: чемпионат Европы, мира, Олимпиада… Похожая ситуация была у Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, когда они только встали в пару и сразу выиграли континентальное первенство.

Москвина, как мне кажется, вообще не имеет привычки слишком долго ждать. Она привыкла брать свое здесь и сейчас. А мы всего лишь объект, через который она транслирует миру свою тренерскую позицию. Вкладывает в нас тот максимум, который на данный момент возможен. Так что наша задача – выйти на лед и показать то, что мы умеем, – передает слова Козловского RT.

Напомним, что на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года, который прошел в австрийском Граце, Бойкова и Козловский завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар.