Анна Щербакова: Я приеду и буду раскатывать новые коньки Российская фигуристка Анна Щербакова будет заниматься раскаткой новых коньков перед стартом чемпионата мира в Канаде.

– Я приеду и буду раскатывать новые коньки, потому что времени до соревнований будет чуть больше. Первое время раскатаю, дальше будем отрабатывать программы и учить новые элементы. На другие старты ехать пока не планируем, – передает слова Щербаковой ТАСС.

Напомним, что в текущем сезоне Щербакова два золота этапов Гран-при и серебро Финала серии, кроме этого 15-летняя фигуристка одержала победу на чемпионате России и заняла второе место на чемпионате Европы.

Добавим, что чемпионат мира в канадском Монреале (Канада) пройдет с 16 по 22 марта.