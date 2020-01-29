Даниелян не выступит на юниорском первенстве России Турнир состоится в Саранске с 6 по 8 февраля.

Вице-чемпион России и Европы в мужском одиночном фигурном катании Артур Даниелян пропусти первенство России среди юниоров. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» тренер 16-летнего спортсмена Елена Буянова.

«Артур не выступит на первенстве», – заявила Буянова.

Юниорское первенство страны пройдет в Саранске с 6 по 8 февраля.

Даниелян в декабре выиграл серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, а на прошлой неделе стал вторым на чемпионате Европы в австрийском Граце.

В марте в столице Эстонии Таллине состоится юниорское первенство, а в канадском Монреале пройдет чемпионат мира. На каком из этих турнир выступит Артур станет известно позднее.