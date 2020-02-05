Бывшая российская фигуристка: В Канаде в подъездах пахнет марихуаной Екатерина Куракова тренируется у Брайана Орсера в Канаде.

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала о быте в Канаде, где она живет и тренируется в группе Брайана Орсера.

«В Канаде в квартирах нет стиральных машин, – сказала 17-летняя фигуристка в интервью Sport24.ru. – Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить… И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная.

Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно».

В октябре прошлого года Куракова получила польское гражданство и теперь выступает за эту страну. В нынешнем сезоне она во второй раз подряд стала чемпионкой Польши, а на чемпионате Европы в Граце заняла десятое место.

В Москве Куракова тренировалась в ЦСКА у Инны Гончаренко, в 2017 году переехала в Польшу, а с декабря 2018 года живет в Канаде.