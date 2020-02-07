Самсонов выиграл первенство России среди юниоров

На первенстве России среди юниоров по фигурному катанию завершились соревнования в произвольной программе в одиночном катании у юношей.
С суммарным результатом 261,22 балла золотую медаль завоевал москвич Даниил Самсонов.
Второе место занял Петр Гуменник из Санкт-Петербурга, лидировавший после короткой программы. Его итоговый результат 258,42.
Третье место у еще одного представителя Северной столицы Андрея Мозалева – 250,07. Стоит отметить, что Андрей был лишь 13-м после короткой программы, но пробился на пьедестал, показав лучший результат в произвольной (179,66).
Фигурное катание
Первенство России среди юниоров
Саранск
Юноши. Итоговое положение после произвольной программы
1. Даниил Самсонов (Москва) – 261,22.
2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 258,42.
3. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург) – 250,07.
4. Георгий Куница (Москва) – 239,66.
5. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 237,18.
6. Илья Яблоков (Москва) – 226,10.
7. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 220,40.
8. Артем Ковалев (Москва) – 217,60.
9. Кирилл Сарновский (Москва) – 212,42.
10. Всеволод Князев (Москва) – 209,26...