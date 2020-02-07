Самсонов выиграл первенство России среди юниоров Фигурист из Москвы опередил петербуржца Гуменника, лидировавшего после короткой программы.

На первенстве России среди юниоров по фигурному катанию завершились соревнования в произвольной программе в одиночном катании у юношей.

С суммарным результатом 261,22 балла золотую медаль завоевал москвич Даниил Самсонов.

Второе место занял Петр Гуменник из Санкт-Петербурга, лидировавший после короткой программы. Его итоговый результат 258,42.

Третье место у еще одного представителя Северной столицы Андрея Мозалева – 250,07. Стоит отметить, что Андрей был лишь 13-м после короткой программы, но пробился на пьедестал, показав лучший результат в произвольной (179,66).

Фигурное катание

Первенство России среди юниоров

Саранск

Юноши. Итоговое положение после произвольной программы

1. Даниил Самсонов (Москва) – 261,22.

2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 258,42.

3. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург) – 250,07.

4. Георгий Куница (Москва) – 239,66.

5. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 237,18.

6. Илья Яблоков (Москва) – 226,10.

7. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 220,40.

8. Артем Ковалев (Москва) – 217,60.

9. Кирилл Сарновский (Москва) – 212,42.

10. Всеволод Князев (Москва) – 209,26...