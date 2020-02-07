Валиева – победительница юниорского первенства России Турнир проходит в Саранске с 6 по 8 февраля.

Камила Валиева завоевала золотые медали юниорского чемпионата России в женском одиночном катании. По итогам двух выступлений 13-летняя спортсменка набрала 238,17 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (218,44). Тройку лучших замкнула Дарья Усачева (217,30). Отметим, что все три призерки являются ученицами Этери Тутберидзе. Фигурное катание

Первенство России среди юниоров

Саранск

Девушки

Итоговое положение 1. Камила Валиева – 238,17

2. Софья Акатьева – 218,44

3. Дарья Усачева – 217,30

4. Софья Самоделкина – 207,50

5. Майя Хромых – 204,40