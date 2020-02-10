Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат мира в Эстонии Соревнования пройдут с 4 по 8 марта 2020 года в Таллине.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) совместно с решением тренерского совета объявили состав на чемпионат мира среди юниоров в Таллинне. Итак, список участников выглядит следующим образом. Юноши: Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев; Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых; Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев; Танцы: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Отметим, что состав был сформирован по итогам первенства России среди юниоров, которое завершилось 8 февраля в Саранске.