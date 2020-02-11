Тренер эстонской фигуристки Кийбус: Россиянки – пришельцы из космоса На чемпионате Европы в Граце пьедестал почета заняли Косторная, Щербакова и Трусова.

Анне Леванди, тренер эстонской фигуристки Эвы-Лотты Кийбус, назвала «космическим уровнем» мастерство российских фигуристок. На недавнем чемпионате Европы в австрийском Граце девушки из России заняли весь пьедестал почета. Алена Косторная стала чемпионкой, Анна Щербакова завоевала серебро, а Александра Трусова – бронзу.

«Оценка за технику, которую Эва получила в произвольной программе (66 баллов), была четвертой после российских девушек, которых сейчас называют «космос», – сказала Леванди в эфире ETV Pluss. – После космоса она была первая европейка.

Россиянки исполняют космические элементы, вот эти четверные прыжки. Это, конечно, космос для женского одиночного катания. Пока мы это перевариваем, только стремимся к этому. После них уже начинаются европейские соревнования. Следующие 20 девушек – это был чемпионат Европы, а российские фигуристки – это пришельцы из космоса».

17-летня эстонка Кийбус по сумме баллов за короткую и произвольную программы заняла итоговое 7-е место на чемпионате Европы.