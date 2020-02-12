Медведева в Instagram сообщила, что сделает важное объявление в 15:00

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что в 15:00 по московскому времени сделает «важное для себя» объявление.
«Дорогие друзья, сегодня в 15.00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», – написала спортсменка в сторис в Instagram.
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