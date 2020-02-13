Александра Трусова: Для меня Медведева – пример трудолюбия Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о Евгении Медведевой.

– В группу к Этери Георгиевне я попала, когда мне было 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева. Она для меня – пример трудолюбия. Сейчас же я концентрируюсь на отработке своих программ. В моих планах выучить все четверные прыжки и победить на следующей Олимпиаде, – рассказала Трусова в интервью журналу Tatler.

Напомним, что Трусова стала бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, который проходил в Австрии с 20 по 26 января. Победу одержала Алена Косторная. Вторая строчка – за Анной Щербаковой. Что касается Медведевой, то 20-летняя спортсменка не смогла отобраться на турнир.